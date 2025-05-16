Раскрыт поворотный момент после переговоров в Стамбуле

L'AntiDiplomatico: Встреча Путина и Зеленского может стать поворотным моментом

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может стать поворотным моментом для конфликта на Украине, пишет издание L'AntiDiplomatico.

«Пока Москва и Киев работают над предложениями по перемирию», — отмечает издание.

Также указывается, что договоренность об обмене пленными представляет собой ощутимый результат нового этапа диалога между Москвой и Киевом.

Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени и длились более часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Переговоры проходят по инициативе российской стороны. 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий на встрече в Стамбуле.