Раскрыта позиция России по присутствию представителей США на встрече с Украиной

Делегация России против присутствия представителей США на ее встрече с делегацией Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Российская делегация выступает против присутствия американских представителей на прямых переговорах», — утверждается в публикации.
По данным собеседника агентства, встреча делегаций начнется с заявления представителя Турции, однако он покинет помещение после приветствия.
Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся с приветственного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.