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11:25, 16 мая 2025Мир

Раскрыта позиция России по присутствию представителей США на встрече с Украиной

Интерфакс: Россия против присутствия представителей США на встрече с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Делегация России против присутствия представителей США на ее встрече с делегацией Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Российская делегация выступает против присутствия американских представителей на прямых переговорах», — утверждается в публикации.

По данным собеседника агентства, встреча делегаций начнется с заявления представителя Турции, однако он покинет помещение после приветствия.

Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся с приветственного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

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