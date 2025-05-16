Раскрыта позиция России по присутствию представителей США на встрече с Украиной

Интерфакс: Россия против присутствия представителей США на встрече с Украиной

Делегация России против присутствия представителей США на ее встрече с делегацией Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Российская делегация выступает против присутствия американских представителей на прямых переговорах», — утверждается в публикации.

По данным собеседника агентства, встреча делегаций начнется с заявления представителя Турции, однако он покинет помещение после приветствия.

Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся с приветственного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.