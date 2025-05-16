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00:30, 16 мая 2025Из жизни

Раскрыта судьба бесследно исчезнувших 435 лет назад в Америке колонистов

Археолог Хортон: Жители Роанока ассимилировались среди индейцев 435 лет назад
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: dighatteras / YouTube

Британские археологи заявили, что раскрыли судьбу английской колонии Роанок в Америке, жители которой бесследно исчезли после 1587 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Археологи Марк Хортон и Скотт Доусон объявили, что 435 лет назад колонисты присоединились к племени американских индейцев кроатоан и ассимилировались среди них. Исследователи обнаружили на острове Хаттерас у берегов штата Северная Каролина остатки кузнецы с большим количеством окалины и датировали их XVI веком. Таким способом обработки металла владели только английские колонисты — индейцам он был неизвестен.

По версии Хортона и Доусона, англичане, жившие в колонии Роанок, не дождались возвращения своего лидера из Европы с припасами и ушли вместе с аборигенами. «Эта окалина показывает, что английские поселенцы жили среди кроатоан на Хаттерасе и в конце концов растворились среди них. Эти неопровержимые доказательства раз и навсегда ставят точку в истории Потерянной колонии», — заявил Хортон в интервью Daily Mail.

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Колония Роанок была основана на одноименном острове в июле 1587 года губернатором Джоном Уайтом на средства сэра Уолтера Рэли. В Новом свете поселилось 118 колонистов, включая женщин и детей. Условия выживания были суровыми, и в августе Уайт отплыл в Англию за припасами. Он велел оставшимся дожидаться его, а в случае чего уходить вглубь острова. Если бы колонистам пришлось уйти, они должны были вырезать на деревьях в поселении информацию о месте своего назначения.

Из-за появления у берегов Англии испанской Непобедимой армады, Уайт смог вернуться только в 1590 году. Он обнаружил колонию Роанок пустой. Следов нападения на поселение или того, что люди спешно бежали из нее не было. На одном из деревьев губернатор обнаружил вырезанную надпись «Кроатоан». С тех пор о колонистах ничего не было известно. За прошедшие столетия их судьба обросла множеством легенд. Версия о присоединении к племени индейцев и переезде на остров Хаттерас бытует с начала XVIII века, однако ее точных научных подтверждений до последнего времени не было.

В октябре 2024 года сообщалось, что в США исследователи-любители из штата Коннектикут изучили могилу морского офицера, с которым 174 года назад расправились мятежники на корабле, и обнаружили, что она пуста. Энтузиастам удалось выяснить настоящую судьбу моряка.

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