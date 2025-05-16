Раскрыты детали договоренности России и Украины о прекращении огня

ТАСС: Четких сроков обмена планами России и Украины о прекращении огня нет

Каких-либо четких сроков представления Россией и Украиной своих планов по прекращению огня нет, но стороны принципиально договорились ими обменяться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Сроков [по обмену планами прекращения огня на Украине] нет, но договоренность обменяться ими принципиальная и четкая об этом есть», — почеркнул собеседник агентства.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны в ходе дискуссий договорились проработать и представить свое видение возможного прекращения огня на Украине в деталях. Он добавил, что после этого переговоры Москвы и Киева продолжатся.