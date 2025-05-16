Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:17, 16 мая 2025Мир

Раскрыты детали договоренности России и Украины о прекращении огня

ТАСС: Четких сроков обмена планами России и Украины о прекращении огня нет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Каких-либо четких сроков представления Россией и Украиной своих планов по прекращению огня нет, но стороны принципиально договорились ими обменяться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Сроков [по обмену планами прекращения огня на Украине] нет, но договоренность обменяться ими принципиальная и четкая об этом есть», — почеркнул собеседник агентства.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны в ходе дискуссий договорились проработать и представить свое видение возможного прекращения огня на Украине в деталях. Он добавил, что после этого переговоры Москвы и Киева продолжатся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Мирный житель пострадал из-за удара украинского дрона по автомобилю в российском регионе

    В России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину

    Глава Минобороны Польши раскрыл главный страх Запада

    Пробуждение семьи гималайских медведей после зимы сняли на видео в заповеднике Приморья

    В МИД оценили результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

    В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

    Подростка выносили на руках после массовой драки в российском городе

    Раскрыто самое дорогое время для пересадки волос в Турции

    Раскрыта угроза Мединского на переговорах в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости