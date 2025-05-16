Распространенный симптом неожиданно связали с риском смерти

Jama Otolaryngol: Ухудшение обоняния увеличивает риск смерти у пожилых людей

Шведские исследователи обнаружили, что ухудшение обоняния у пожилых людей может быть ранним признаком ухудшения общего состояния здоровья и увеличивает риск смерти. Результаты опубликованы в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

В исследовании приняли участие более 2 500 человек в возрасте старше 60 лет. Ученые проанализировали данные за 6 и 12 лет наблюдений в рамках шведского национального проекта по изучению старения и ухода (SNAC-K). Оказалось, что каждый неправильный ответ в 16-запаховом тесте на распознавание запахов повышал риск смерти на 6 процентов в течение шести лет и на 5 процентов в течение двенадцати.

Наиболее выраженная связь наблюдалась с летальными исходами, связанными с нейродегенеративными, сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. При этом деменция была главным промежуточным фактором: она объясняла почти четверть повышенного риска.

Специалисты заявляют: несмотря на доказанную связь между нарушением обоняния и рисками для здоровья, этот показатель до сих пор редко включается в стандартные медицинские осмотры пожилых людей.

В апреле 2025 года ученые сообщили о простом способе продлить жизнь пожилым людям. Регулярные поездки на велосипеде оказались связаны со снижением риска смерти и необходимости в долговременном уходе.

