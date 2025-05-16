Разработчик рассказал о применении «Черных коршунов»

«Дронакс»: Беспилотники «Черный коршун» применяют для доставки грузов в зоне СВО

Беспилотники линейки «Черный коршун» применяют на харьковском и красноармейском направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) для доставки грузов в труднодоступные районы. Об этом сообщила компания-разработчик «Дронакс», передает ТАСС.

В зоне СВО применяют аппараты ЧК-9 с грузоподъемностью до 37 килограммов и ЧК-6, которые несут до 14 килограммов груза. Отмечается, что дроны также используют в курском приграничье. «Основное назначение дронов — доставка грузов (медикаментов, провизии) в труднодоступные зоны. Также они используются для сбросов боеприпасов и комплектуются двумя системами сбросов под мины ТМ-62 и ТМ-82», — рассказали в компании.

Разработчик подчеркнул, что в российских подразделениях повышенным спросом пользуются грузовые беспилотники с большой грузоподъемностью. Аппараты «Дронакс» работают на дистанциях более 30 километров.

В мае стало известно, что бойцы группировки войск «Днепр» собрали и успешно применили в зоне СВО тяжелый ударный дрон «Вобла». Аппарат состоит из пяти FPV-квадрокоптеров на большой раме.