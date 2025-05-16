Россиянам назвали подешевевшие автомобили

«Автостат»: В России в мае подешевели автомобили Kaiyi и Baic

В первой половине мая несколько китайских автобрендов скорректировали рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Об этом сообщает «Автостат».

С 1 по 15 мая снизил стоимость своих автомобилей производитель Kaiyi. Седан Е5 в комплектации Luxury+ стал дешевле на 30 тысяч рублей, или на два процента, а в версии Standard — на 125 тысяч (на 9,3 процента). Теперь стоимость этих автомобилей в России составляет 1,47 и 1,225 миллиона рублей соответственно. Кроссовер Х3, в свою очередь, потерял в цене 74-75 тысяч рублей (минус 4,7-5,2 процента, до 1,375-1,525 миллиона), а модель Х7 Kunlun — 75-175 тысяч (минус 3-7,2 процента, до 2,25-2,45 миллиона).

За это время подешевел и ряд моделей бренда Baic. В первой половине мая стоимость кроссовера Х55 в комплектации Elite и Luxury снизилась на 35-40,5 тысячи (минус 1,5-1,8 процента, до 1,975-2,275 миллиона рублей). Кроссовер Х75 во всех комплектациях, за исключением Exclusive, потерял в цене 269,5-362 тысячи (минус 11,4-14,1 процента, до 2,1-2,94 миллиона). Внедорожник BJ40 стал дешевле на 75-384 тысячи (минус 2,1-11,3 процента, до 3-3,4 миллиона).

Снижение цен на ряд китайских автомобилей фиксируется на фоне масштабного затоваривания складов в России. В попытке избавиться от пылящихся машин дилеры предлагают клиентам значительные скидки и надеются заманить клиентов различными акциями. В некоторых случаях дисконты, отмечала газета «Коммерсантъ», достигали миллиона рублей, а средние скидочные предложения составляли 100-500 тысяч. Однако даже подобная стратегия пока не помогает справиться с огромными запасами новых китайских машин в РФ. К началу мая, по данным главы агентства «Автостат» Сергея Целикова, масштабы затоваривания остались на уровне января 2025-го — порядка 500 тысяч автомобилей.