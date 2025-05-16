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16:01, 16 мая 2025Экономика

Россияне бросились скупать один вид устройств для дома

«М.Видео-Эльдорадо»: Спрос на водонагреватели в России подскочил на 20 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В мае 2025 года россияне бросились скупать водонагреватели — спрос на этот вид устройств для дома подскочил на 20 процентов менее чем за месяц. Такие данные приводят специалисты компании «М.Видео-Эльдорадо», пишет «Газета.Ru».

Специалисты уточнили, что на 20 процентов относительно последних двух недель апреля спрос вырос в количественном выражении, а на 16 процентов за тот же срок — в денежном. При этом наибольшей популярностью пользовались проточные модели — например, Electrolux NP MINIFIX 3.5 TS. Многие выбирают этот водонагреватель для дачи или кухни в квартире.

Достаточно высоким оказался интерес и к накопительным водонагревателям, рассчитанным на семью — Haier ES50V-A2 и ES80V-A2, а также модели Ariston и Philips.

Всплеск спроса аналитики связывают с приближением сезона отключения горячей воды и достаточно прохладной погодой в мае.

Ранее стало известно, что кондиционеры в России подорожали на восемь процентов за год. В январе-апреле 2025 года средний чек на покупку этих устройств оставил 36,5 тысячи рублей.

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