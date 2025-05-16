Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 16 мая 2025Силовые структуры

Россияне получили длительные сроки за производство 420 тонн нелегальных сигарет

В Москве к срокам до 16 лет приговорили членов нелегального табачного бизнеса
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Москве к срокам до 16 лет приговорили участников нелегального табачного бизнеса. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Он признаны виновными по статьям 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем»), 327.1 («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»), 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации»), 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По данным ведомства, преступное сообщество состояло из двух групп. Одна работала в московском офисе, а вторая на складе в Московской области. Организатор разрабатывал стратегию, управлял процессами, закупками и продажами контрафактной продукции. Второй организатор занимался складом, приемкой товара, его фасовкой и доставкой. Десять грузчиков-водителей не знали о преступной схеме и помогали. Руководитель офиса отвечал за финансы и распределение доходов между шестью менеджерами. Клиентов они искали через закрытую группу в одном из мессенджеров.

Свою деятельность они вели с января 2021 года по август 2022 года, они реализовывали до 420 тонн немаркированных сигарет в год. После задержания было изъято свыше 45 тонн продукции на сумму более 87 миллионов рублей.

Суд приговорил девять фигурантов уголовного дела к срокам от девяти до 16 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в российском регионе 23 участникам преступного сообщества дали до 16 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина назвала предварительные условия для урегулирования конфликта

    Хаматову назвали предательницей после ее слов о желании вернуться в Россию

    ИИ научили социализироваться

    Белоусов рассказал об укреплении общего с Минском оборонительного пространства

    Власти Москвы объяснили решение не возвращать отопление на время майского похолодания

    Семья красных уток вышла на прогулку и удивила москвичей

    Красовский пришел на интервью в косоворотке с признанной нацистской символикой

    В российском регионе мужчина осквернил «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе

    В Кремле рассказали о постоянной связи делегации в Стамбуле с президентом

    На Украине заявили о ряде требований России по переговорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости