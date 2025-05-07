В российском регионе 23 участникам преступного сообщества дали до 16 лет колонии

В Иркутской области 23 участникам преступного сообщества дали до 16 лет колонии

В Иркутской области осудили 23 участников преступного сообщества, им дали до 16 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Иркутской области Евгения Алферова.

В зависимости от роли они признаны виновными по статьям 210 («Участие в преступном сообществе»), 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»),228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств»), 228 («Незаконные приобретение, хранение наркотических средств») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, организованной группой») УК РФ.

Как установил суд, неустановленными лицами было создано преступное сообщество для получения дохода от незаконной торговли наркотическими средствами через интернет. Они работали на территории Иркутской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В период с 2020 по 2021 годы в состав группы входило не менее 27 человек.

У каждого была своя роль в сообществе. Они соблюдали меры конспирации, получали крупные партии наркотиков, затем перемещали их, фасовали и распределяли по тайникам, сообщая места куратору. Он продавал их через интернет-магазин потребителям. Четверо участников обеспечивали физическую охрану магазина, избивая сотрудников за присвоение веществ и невыполнение обязанностей. Еще две соучастницы занимались проверкой кандидатов, привлекаемых для распространения веществ, они делали закладки с муляжами.

В июне 2021 года сотрудники правоохранительных органов пресекли их противоправную деятельность. Из оборота было изъято 3,5 килограмма наркотических веществ. В отношении организатора и других участников дела выделены в отдельное производство.

Суд приговорил 23 участников преступного сообщества к срокам от трех до 16 лет в колониях общего и строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России пресекли деятельность крупной сети нарколабораторий с обнаруженными там 2,6 тонны вещества.