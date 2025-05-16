Россиянин дважды переехал пенсионерку и будет осужден

В Казани пройдет суд над мужчиной, который дважды переехал пенсионерку

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, который, находясь за рулем Lexus RX 300, дважды переехал 85-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве Татарстана.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Его дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

13 октября 2024 года обвиняемый выезжал с парковки задним ходом и наехал на пенсионерку. После остановки, не убедившись в безопасности дальнейшего движения, водитель продолжил двигаться вперед и снова наехал на пострадавшую уже передней частью своего автомобиля. Женщина получила тяжелые травмы, но выжила.

Ранее следователи задержали 32-летнюю жительницу Ангарска по уголовному делу о смертельных гонках.