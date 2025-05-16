Россиянка побывала за границей и раскрыла причины нелюбви к «бесстыжим европейцам»

Путешественница Саша Коновалова побывала на отдыхе за границей и раскрыла причины нелюбви россиян к «бесстыжим европейцам» на отдыхе. Об этом она рассказала в своем блоге на портале «Дзен».

По словам Коноваловой, европейские женщины часто загорают топлес даже там, где это запрещено. «Однажды я видела, как женщина улеглась на надувной круг в бассейне и читала книгу. Без лифчика. Бедный спасатель не знал, куда себя деть», — рассказала блогерша.

Также россияне возмущаются пристрастию немцев к вредным привычкам — те постоянно курят в местах, где много детей: на пляжах и у бассейнов. Кроме того, соотечественников раздражает манера жителей Германии долго ужинать, занимая места до позднего вечера. «Мы, в отличие от них, поели и ушли. А они могут бесконечно сидеть за столом, потягивая напитки», — отметила Коновалова.

По мнению блогерши, европейцы чрезмерно сорят деньгами, давая чаевые официантам, которые обслуживают их столики с большим приоритетом. Путешественница также заметила, что многие россияне считают, будто немцам также достаются лучшие отели.

Ранее российская путешественница рассказала о столпившихся немцах на границе с Польшей и Калининградом. Она отметила, что немцы тянутся в Россию «караванами».