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18:31, 16 мая 2025Путешествия

Россиянка побывала за границей и раскрыла причины нелюбви к «бесстыжим европейцам»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: T. Llabres / Globallookpress.com

Путешественница Саша Коновалова побывала на отдыхе за границей и раскрыла причины нелюбви россиян к «бесстыжим европейцам» на отдыхе. Об этом она рассказала в своем блоге на портале «Дзен».

По словам Коноваловой, европейские женщины часто загорают топлес даже там, где это запрещено. «Однажды я видела, как женщина улеглась на надувной круг в бассейне и читала книгу. Без лифчика. Бедный спасатель не знал, куда себя деть», — рассказала блогерша.

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Также россияне возмущаются пристрастию немцев к вредным привычкам — те постоянно курят в местах, где много детей: на пляжах и у бассейнов. Кроме того, соотечественников раздражает манера жителей Германии долго ужинать, занимая места до позднего вечера. «Мы, в отличие от них, поели и ушли. А они могут бесконечно сидеть за столом, потягивая напитки», — отметила Коновалова.

По мнению блогерши, европейцы чрезмерно сорят деньгами, давая чаевые официантам, которые обслуживают их столики с большим приоритетом. Путешественница также заметила, что многие россияне считают, будто немцам также достаются лучшие отели.

Ранее российская путешественница рассказала о столпившихся немцах на границе с Польшей и Калининградом. Она отметила, что немцы тянутся в Россию «караванами».

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