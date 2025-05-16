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20:18, 16 мая 2025Мир

Российская делегация вылетела из Стамбула

Flightradar24: Самолет, предположительно, с делегацией РФ вылетел из Стамбула
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Самолет, предположительно, с делегацией России вылетел из Стамбула после переговоров с представителями Украины. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

По данным портала, воздушное судно покинуло стамбульский аэропорт Ататюрк на западе города в 19:57 по московскому времени.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Встреча длилась почти два часа.

Стороны договорились произвести крупнейший обмен военнопленными по схеме «1000 на 1000». Дата уже выбрана, но публично о ней не сообщается.

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