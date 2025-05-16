Российский полицейский захотел долю в бизнесе и отобрал у его владельца паспорт

Под Новгородом полицейский избил бизнес-партнера и отобрал у него паспорт

В Нижегородской области задержали сотрудника полиции, который захотел стать бизнес-партнером владельца закусочной и отобрал у него паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, все произошло в Богородском районе. Заместитель начальника местного уголовного розыска захотел заработать на бизнесе и предложил владельцу кафе с шаурмой инвестиции в размере 100 тысяч рублей. Когда предприниматель понял, что с ним общается полицейский, то захотел вернуть ему деньги.

Силовик деньги назад не принял. Он избил бизнес-партнера, отобрал у него паспорт и потребовал вложенную сумму с процентами. Когда полицейский пришел к предпринимателю в очередной раз, его задержали.

Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике задержали заместителя начальника полиции, который сделал вид, что помог приятелю устроиться в правоохранительные органы, и дважды потребовал от него за это деньги.