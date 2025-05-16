Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:47, 16 мая 2025Силовые структуры

Российский полицейский захотел долю в бизнесе и отобрал у его владельца паспорт

Под Новгородом полицейский избил бизнес-партнера и отобрал у него паспорт
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Нижегородской области задержали сотрудника полиции, который захотел стать бизнес-партнером владельца закусочной и отобрал у него паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, все произошло в Богородском районе. Заместитель начальника местного уголовного розыска захотел заработать на бизнесе и предложил владельцу кафе с шаурмой инвестиции в размере 100 тысяч рублей. Когда предприниматель понял, что с ним общается полицейский, то захотел вернуть ему деньги.

Силовик деньги назад не принял. Он избил бизнес-партнера, отобрал у него паспорт и потребовал вложенную сумму с процентами. Когда полицейский пришел к предпринимателю в очередной раз, его задержали.

Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике задержали заместителя начальника полиции, который сделал вид, что помог приятелю устроиться в правоохранительные органы, и дважды потребовал от него за это деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могло быть и хуже». Переговоры в Стамбуле закончились. Что об итогах говорят российские политики и военкоры?

    Турист с высоко заразной инфекцией прошелся по городу и вызывал панику в целом штате

    Мужчинам указали на психические симптомы дефицита тестостерона

    В российском регионе нашли одинокого лосенка

    Южная Корея попросила освободить ее от американских пошлин

    Во Франции заметили отсылку России в стамбульских переговорах

    В НХЛ отреагировали на вылет Овечкина из Кубка Стэнли

    Российские подростки сняли на видео изнасилование школьницы для шантажа

    Единый учебник по истории для 5-9-х классов введут в школах с начала учебного года

    Названо число погибших от ударов ВСУ в Белгородской области с февраля 2022 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости