На Западе призвали усилить санкции против России из-за переговоров по Украине

Bloomberg: Запад готов ввести против России новые санкции

Запад готов ввести против России новые санкции с целью вынудить российского лидера Владимира Путина к личному участию в переговорах по Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что западные чиновники не ожидают большого прогресса от переговоров в Стамбуле и теряют надежду на то, что сторонам удастся договориться о прекращении огня. В то же время ведущие европейские дипломаты, участвовавшие в заседании министров стран НАТО 15 мая, обвинили президента России в подрыве переговоров и призвали усилить давление на Москву.

В частности, издание приводит слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который заявил, что США и Европа нацелены на введение дополнительных санкций для нанесения серьезного ущерба российской экономике. Его призыв поддержали ряд американских конгрессменов, предложивших ввести новые, «сокрушительные» санкции против России и повысить тарифы на импорт в отношении стран, покупающих российские энергоносители.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не возлагает больших надежд на предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле. Он подчеркнул, что ожидает прогресса в переговорах лишь после того, как в них примут непосредственное участие президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин.