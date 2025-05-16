Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:56, 16 мая 2025Мир

На Западе призвали усилить санкции против России из-за переговоров по Украине

Bloomberg: Запад готов ввести против России новые санкции
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Запад готов ввести против России новые санкции с целью вынудить российского лидера Владимира Путина к личному участию в переговорах по Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что западные чиновники не ожидают большого прогресса от переговоров в Стамбуле и теряют надежду на то, что сторонам удастся договориться о прекращении огня. В то же время ведущие европейские дипломаты, участвовавшие в заседании министров стран НАТО 15 мая, обвинили президента России в подрыве переговоров и призвали усилить давление на Москву.

В частности, издание приводит слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который заявил, что США и Европа нацелены на введение дополнительных санкций для нанесения серьезного ущерба российской экономике. Его призыв поддержали ряд американских конгрессменов, предложивших ввести новые, «сокрушительные» санкции против России и повысить тарифы на импорт в отношении стран, покупающих российские энергоносители.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не возлагает больших надежд на предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле. Он подчеркнул, что ожидает прогресса в переговорах лишь после того, как в них примут непосредственное участие президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили вероятный исход переговоров в Стамбуле

    Российское сырье подешевело до минимума почти за два года

    Honor высмеяла самый тонкий смартфон Samsung

    На Западе призвали усилить санкции против России из-за переговоров по Украине

    В Европе захотели ввести крупные пошлины в отношении России

    Взрыв произошел на российском предприятии по производству парафина

    Марочко рассказал о сковывании группировки ВСУ на двуреченском плацдарме

    Депутат Госдумы получил угрозы после критики выдавшего мигрантам квартиры мэра

    В МЧС предупредили о запрете сжигания мусора на даче

    Стало известно о проблемах ВСУ на краснолиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости