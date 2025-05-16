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12:49, 16 мая 2025Бывший СССР

Украина назвала приоритетный вопрос на переговорах с Россией

Важнейшим вопросом для Киева на переговорах в Стамбуле станет прекращение огня
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На переговорах России с Украиной в Стамбуле приоритетным для Киева является вопрос прекращения огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Мы понимаем, что для того, чтобы любая дипломатия была результативной, необходимо прекращение огня. Реальное, прочное и хорошо контролируемое», — заявил источник.

По его словам, необходимо укрепить меры доверия между Россией и Украиной. Среди действий, которые могли бы этому способствовать, источник назвал возвращение гражданских лиц, обмен пленными по принципу «всех на всех».

Ранее стало известно, что глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский приехал на встречу. Отмечается, что все представители переговорной группы со стороны России уже прибыли на место.

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