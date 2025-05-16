Украина назвала приоритетный вопрос на переговорах с Россией

Важнейшим вопросом для Киева на переговорах в Стамбуле станет прекращение огня

На переговорах России с Украиной в Стамбуле приоритетным для Киева является вопрос прекращения огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Мы понимаем, что для того, чтобы любая дипломатия была результативной, необходимо прекращение огня. Реальное, прочное и хорошо контролируемое», — заявил источник.

По его словам, необходимо укрепить меры доверия между Россией и Украиной. Среди действий, которые могли бы этому способствовать, источник назвал возвращение гражданских лиц, обмен пленными по принципу «всех на всех».

Ранее стало известно, что глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский приехал на встречу. Отмечается, что все представители переговорной группы со стороны России уже прибыли на место.

