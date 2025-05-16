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16:09, 16 мая 2025Силовые структуры

Стали известны подробности знакомства внучки экс-мэра Самары с подельниками

Shot: Внучка экс-мэра Самары познакомилась с подельниками в Грузии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Стали известны подробности знакомства внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, обвиняемой в расправе над ними, со своими подельниками. Об этом рассказывает Telegram-канал Shot.

По данным канала, женщина познакомилась со Светланой Метревели и ее 25-летним племянником Дмитрием во время путешествия по Грузии. Друзья посоветовали ей остановиться в гостях у Метревели. Обвиняемая рассказала новым знакомым о нехватке денег, тогда Светлана предложила ей план расправы над дедушкой и бабушкой. Племянник выступил непосредственным помощником.

По данным следствия, Светлана, будучи за пределами России, помогала советами и указаниями в расправе над экс-мэром и его женой, а ее племянник непосредственно участвовал в преступлении вместе с внучкой пострадавших. Вместе с главной обвиняемой они отравили Тарховых, заморозили их азотом, расчленили и получившиеся части раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники силовых структур задержали их внучку — она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. Женщина уже дала признательные показания.

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