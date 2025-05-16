«Стоял, стоит и стоять будет». Состояние Крымского моста после удара ВСУ по полуострову показали на видео

Военблогер Романов выложил видео с Крымского моста после атаки ВСУ на Крым

Военный блогер Владимир Романов проехал по Крымскому мосту и показал на видео состояние конструкции после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по полуострову, который произошел утром в пятницу, 16 мая.

«Крымский мост стоял, стоит и стоять будет», — сказал военблогер, показывая сооружение, по которому спокойно осуществляется движение транспорта. При этом на нем не видно никаких повреждений.

Известно, что, несмотря на действия Киева, движение по Крымскому мосту сегодня не закрывали.

В сторону полуострова выпустили десятки дронов

Об атаке ВСУ на полуостров стало известно ранним утром, когда жители Севастополя сообщили о громких звуках в городе. Уточнялось, что российские системы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников.

Не менее пяти взрывов также прогремели над Ялтой. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Гурзуфе, Алупке и Алуште.

Позже также появилось видео, на котором запечатлен мощный пожар, произошедший в результате украинской атаки на полуостров. Информации о месте возгорания предоставлено не было.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По утренним данным Минобороны РФ, всего за ночь над Крымом был уничтожен 21 беспилотник, еще 43 — над Черным морем.

Зеленский подчеркнул, что не признает Крым и другие регионы российской территорией

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах с Москвой. Это, по его словам, будет нарушением конституции страны.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова обсуждать на переговорах гуманитарные кризисы, существующие в зоне конфликта, но не признает Крым и другие регионы российскими ради мира с Москвой.

В России это заявление Зеленского назвали космической глупостью. Сенатор Игорь Кастюкевич напомнил, что жители Крыма еще в 2014 году реализовали свое право на самоопределение, которое было прописано в Уставе ООН. Депутат Госдумы Дмитрий Белик, в свою очередь, отметил, что капризы Зеленского относительно полуострова и новых регионов РФ никак не изменят их статус.