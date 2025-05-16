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08:44, 16 мая 2025Силовые структуры

Приговор участвовавшему в нападение на Курскую область наемнику из США признали законным

Суд оставил без изменений приговор наемнику из США Роберту Вертману
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Апелляционный военный суд оставил без изменения заочный приговор в 23 года, назначенный 29-летнему гражданину США Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), участвовавшему в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Как установил суд, в апреле 2023 года Роберт Вертман добровольцем записался в ряды наемников из подразделения «Интернациональный легион». В августе 2024 года он вторгся на территорию Курской области, атаковал населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России. Вел огонь по жилым домам и угрожал местным жителям.

12 марта российский суд приговорил американца к 23 годам колонии. Вертман признан виновным по статьям 205 («Террористический акт») и 359 («Наемничество») УК РФ.

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