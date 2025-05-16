Суд восстановил российского бойца СВО в родительских правах по просьбе дочери

Жителя Удмуртии восстановили в родительских правах после участия в СВО

Жителя Удмуртии восстановили в родительских правах после участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое решение принял Сарапульский районный суд по просьбе дочери военнослужащего, сообщили в объединенной пресс-службе судов российского региона.

Россиянин был лишен родительских прав несколько лет назад за систематическое употребление алкоголя и наркотических веществ. Его дочь отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Как следует из материалов дела, мужчина на протяжении года добровольно пролечился в наркологическом диспансере, отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнер», а вернувшись — трудоустроился на завод, в квартире создал все необходимые для проживания дочери условия.

Представитель органа социальной защиты населения на суде заявлял, что обстоятельства, послужившие основанием лишения мужчины родительских прав, на данный момент устранены. Дочь бойца СВО также просила суд отправить ее к отцу. По ее словам, они с ним созваниваются каждый день, и тот дарит ей подарки.

Ранее многодетный отец из Челябинской области во время нахождения на СВО узнал об отправленных в детдом детях. При этом он не был лишен родительских прав.