Сына Кадышевой обвинили в воровстве у матери

Сын Надежды Кадышевой Григорий воровал деньги из бюджета «Золотого кольца»

Сына певицы Надежды Кадышевой Григория обвинили в том, что он воровал деньги из бюджета ансамбля «Золотое кольцо». Об этом сообщили в эфире ток-шоу «Малахов».

По информации источника, Григорий Костюк несколько раз брал разные суммы в театре Кадышевой, ссылаясь на то, что «организаторы недоплатили». В эфире шоу заявили, что сын артистки тратил все краденные деньги на люксовые автомобили и предметы роскоши.

Ранее стало известно, что сына Надежды Кадышевой Григория обвинили в обмане людей на деньги. Зрители пришли на концерт певицы с плакатами, требуя вернуть долги молодого человека.