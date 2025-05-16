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16:37, 16 мая 2025Культура

Сына Кадышевой обвинили в воровстве у матери

Сын Надежды Кадышевой Григорий воровал деньги из бюджета «Золотого кольца»
Андрей Шеньшаков
Григорий Костюк

Григорий Костюк. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Сына певицы Надежды Кадышевой Григория обвинили в том, что он воровал деньги из бюджета ансамбля «Золотое кольцо». Об этом сообщили в эфире ток-шоу «Малахов».

По информации источника, Григорий Костюк несколько раз брал разные суммы в театре Кадышевой, ссылаясь на то, что «организаторы недоплатили». В эфире шоу заявили, что сын артистки тратил все краденные деньги на люксовые автомобили и предметы роскоши.

Ранее стало известно, что сына Надежды Кадышевой Григория обвинили в обмане людей на деньги. Зрители пришли на концерт певицы с плакатами, требуя вернуть долги молодого человека.

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