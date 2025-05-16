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12:44, 16 мая 2025Экономика

Сирия нашла замену России в порту Тартус

Сирия договорилась с DP World об управлении портом Тартус после ухода России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Wikipedia

Управление морских портов и наземных пограничных переходов Сирии подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским оператором DP World по поводу порта Тартус. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый партнер Дамаска обещает вложить в инфраструктуру и управление гавани 800 миллионов долларов. Он придет на смену России, с которой ранее был заключен договор на управление портом.

В заявлении управления указывается, что стороны также договорились о создании промышленных зон, свободных экономических зон, сухих портов и транзитных терминалов в ряде районов Сирии.

Об аннулировании новыми властями Сирии инвестиционного контракта с Россией на управление портом Тартуса местные СМИ сообщали еще в январе этого года. При этом решение не распространялось на соглашение о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.

Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал тогда вопрос о соглашении чисто техническим, добавив, что стороны проведут консультации по этой ситуации. Он предположил, что стороны смогут «найти какие-то взаимоприемлемые варианты решения вопросов».

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