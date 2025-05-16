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20:13, 16 мая 2025Интернет и СМИ

Телеведущий раскрыл рот от удивления из-за неожиданного признания в эфире

Британский телеведущий Биггинс заявил, что с возрастом перестал есть стейки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Кристофер Биггинс

Кристофер Биггинс. Кадр: GBNews / YouTube

Британский телеведущий и актер Кристофер Биггинс сделал неожиданное признание в эфире телеканала GB News и удивил коллегу. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Во время беседы с ведущими Имонном Холмсом и Элли Костелло в эфире актер признался, что с возрастом у него изменились вкусовые предпочтения: он перестал употреблять любимое блюдо. «Смешно, но с возрастом я даже перестал есть стейки», — сказал он. Его неожиданное признание заставило Холмса раскрыть рот от изумления.

Также Биггинс заявил, что прибегает к инъекциям для снижения веса — они существенно уменьшили его аппетит и помогли сбросить значительное количество килограммов. При этом ведущий подчеркнул, что, несмотря на пользу препарата он по-прежнему считает еду одним из главных наслаждений в жизни.

Ранее 82-летний радиоведущий и диск-жокей Тони Блэкберн в эфире британского ток-шоу «Лоррейн» (Lorraine) назвал две привычки для поддержания здоровья. Ведущий заявил, что старается не напрягать себя физическими нагрузками и не употребляет мясо.

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