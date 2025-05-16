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20:51, 16 мая 2025Путешествия

Турист с высоко заразной инфекцией прошелся по городу и вызвал панику в целом штате

Daily Mail: Канадец с корью прошелся по барам в Сиэтле и вызвал панику в штате
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ted S. Warren / AP

Турист из Канады с корью, которая считается высоко заразной смертельной инфекцией, приехал в Сиэтл, США, и прошелся по главным достопримечательностям города, не подозревая о своей болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, неизвестный путешественник провел в западной части штата Вашингтон с 30 апреля по 3 мая. За это время он посетил несколько общественных мест, включая суши-ресторан, бары, спортзал, торговые центры, аэропорт и пивоварню.

Это вызвало панику у чиновников целого штата — теперь они пытаются предупредить жителей о том, что канадец случайно распространил корь по всему городу, прежде чем ему поставили диагноз. «Во всем мире и в США мы переживаем значительный всплеск кори», — заявила эпидемиолог-медик по вопросам общественного здравоохранения в Сиэтле и округе Кинг Меган Кей.

В апреле сотни пассажиров люксового круизного лайнера Queen Mary 2 компании Cunard Line заразились одним вирусом во время плавания в Великобритании. Уточнялось, что минимум 224 человека заразились норовирусом. Вспышка заболевания была замечена спустя 10 дней после начала плавания.

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