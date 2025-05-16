Участие Турции в переговорах России и Украины объяснили

Политолог Асафов: Переговоры России и Украины дают Эрдогану политические очки

Для президента Турции Реджепа Эрдогана важно показывать свою включенность в переговоры между Россией и Украиной, потому что для него роль посредника в сложных вопросах с точки зрения геополитических процессов дает дополнительные очки, считает политолог Александр Асафов. Свое мнение он выразил в беседе с «Лентой.ру».

Асафов объяснил, что Эрдоган настаивает на собственном включении в переговоры между Россией и Украиной, поскольку это участие укрепляет его политическую позицию. При этом политолог отметил, что участие Турции в этом процессе довольно бессмысленно, но в качестве представителя нейтральной площадки это вполне допустимо.

«Я считаю, что конфигурации встреч не конечны, а возможны сюрпризы, потому что присутствуют где-то за кадром американцы, которые в любой момент смогут подключиться. То есть вообще общая рамка переговоров довольно хаотична», — считает Асафов.

Ранее политолог Асафов объяснил, что в состав российской делегации в Стамбуле вошли люди, имеющие опыт очень сложных переговоров, в том числе сирийского урегулирования. Эксперт подчеркнул, что глава миссии помощник президента России Владимир Мединский владеет опытом ведения стамбульских переговоров.