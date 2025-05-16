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14:36, 16 мая 2025Силовые структуры

Уголовника из Дагестана задержали за полученный от воров в законе криминальный статус

«Положенца» из Дагестана задержали по «антиворовской» статье
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

МВД задержало ранее судимого 39-летнего российского уголовника из Дагестана, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, ему вменяется «антиворовская» статья 210.1 УК РФ. Ролик публикует Telegram-канал Криминальная хроника.

По данным следствия, с декабря 2020 по декабрь 2021 года по указанию известного вора в законе, чье имя не разглашается, задержанный житель Цумадинского района был наделен ролью «положенца» (представителем вора в законе на месте). Используя авторитет и связи в криминальном мире, мужчина занимался организационно-распорядительными функциям среди заключенных, поддерживал криминальные традиции.

Его деятельность вскрылась благодаря совместным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников республиканского уголовного розыска, Ростовской области и ФСБ России.

Ранее двух «положенцев» из Саратовской области осудили за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство.

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