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12:00, 16 мая 2025Экономика

Уровню воды в девяти реках России предрекли подъем до опасных отметок

Синоптик Вильфанд: В 9 российских реках уровень воды достигнет опасных отметок
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alex717 / Shutterstock / Fotodom

В ближайшие дни уровень воды в девяти российских реках рискует достичь опасных отметок. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Речь идет о водоемах на юге европейской части России, Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, уточнил синоптик. «На реке Лаба и притоках реки Кубани в ближайшие дни будет превышена отметка опасного явления. В Тюменской области на реке Ишим близ села Абатское давно уже превышена отметка и прогнозируется ее сохранение. Кроме того, там еще на Ишиме будет увеличение подтоплений, под угрозой село Викулово», — рассказал Вильфанд.

По прогнозам метеоролога, рискованная ситуация сохранится до 18 мая. При этом в Ханты-Мансийском АО на реках Большой Юган и Вандрас уровень воды уже достиг критической отметки — половодье распространяется на север. Превышение опасной отметки также сохранится на реке Непа в Иркутской области.

В начале мая Вильфанд спрогнозировал повышение уровня воды до опасных отметок в реках Архангельской области, Карелии, Республики Коми и Костромской области.

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