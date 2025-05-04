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04:58, 4 мая 2025Россия

Уровень воды в реках поднимется до опасных отметок

В семи российских округах уровень воды в реках поднимется до опасных отметок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Повышение уровня воды в реках до опасных отметок прогнозируется в семи округах России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, возможны подтопления населенных пунктов.

Вильфанд подчеркнул, что в Архангельской области, Карелии на реках Онеге, Ваймуге ожидается превышение опасной отметки, выход воды на пойму. Аналогичная ситуация сохранится в ближайшие трое суток. Кроме того, в Коми — аналогичная ситуация на реке Вишере. В Костромской области — на Ветлуге, в Унже вода выходит на пойму, уточнил он.

Метеоролог напомнил, что в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии прошли сильные осадки, потому прогнозируется достижение опасных отметок на горных реках до 5 мая.

Аномалия будет наблюдаться в Кировской области на реке Каме и в Нижегородской области — на Ветлуге.

Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Тогда в МЧС пояснили, что в регионе зафиксировано 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 190 тысяч гектаров.

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