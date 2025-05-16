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08:01, 16 мая 2025Наука и техника

В Австралии отложили запуск в космос ракеты с дрожжевой пастой

В Австралии отложили запуск в космос ракеты с банкой пасты Vegemite
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Munoz / Reuters

Австралийская аэрокосмическая компания Gilmour Space Technologies отложила историческую попытку отправить в космос ракету местной разработки из-за неисправности в носовом конусе. Об этом говорится в публикации на ее сайте.

Поломка была обнаружена перед заправкой ракеты топливом на космодроме компании — он расположен вблизи городка Боуэн на восточном побережье Австралии. Уточняется, что новое стартовое окно будет объявлено позднее.

Ракета Eris длиной 23 метра весит 30 тонн в заправленном состоянии. Аппарат оснащен гибридной двигательной установкой, которая использует твердое инертное топливо и жидкий окислитель для обеспечения кислорода при ее горении.

Ранее первая астронавтка Австралии Кэтрин Беннелл-Пегг заявила, что инопланетяне существуют.

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