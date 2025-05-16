Кимаковский: Российские войска взяли в клещи ВСУ между Димитровым и Дзержинском

Российские войска взяли в клещи подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) между Димитровым и Дзержинском (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев.Live».

По его словам, бойцы армии России атаковали поселок Заря со стороны Александрополя и Торецка. Кроме того, советник главы региона отметил, что российские военные продвигаются возле Сухой Балки.

«Там у нас от Александрополя наши ребята сильно ударили в сторону Зари и со стороны Дзержинска, идет движение наших войск от Сухой Балки. И там фактически противника зажали в клещи в двух населенных пунктах. Поэтому, я думаю, что он будет вынужден выйти оттуда. И таким образом мы выравниваем линию фронта там вдоль дороги от Димитрова до Константиновки», — рассказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные могут попасть в окружение на нескольких участках фронта в регионе. Он также подчеркнул, что самые ожесточенные бои ведутся в районах Красноармейска (украинское название — Покровск), Дзержинска и в Часовом Яре.