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11:33, 16 мая 2025Силовые структуры

В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Колумбии

В ДНР заочно осудили на 14 лет воевавшего за ВСУ наемника из Колумбии Пердомо
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 41-летнего гражданина Колумбии Гектора Жоэля Урбано Пердомо за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2023 года Пердомо прибыл на Украину, заключил контракт и вошел в состав штурмовой бригады «Спартан» национальной гвардии. Его обучили обращению с оружием, стратегии и тактике боевых действий. После этого он был обеспечен личным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.

В период с августа 2023 года по февраль 2024 года он в составе мотопехотной бригады принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил России. За это он получил вознаграждение в размере более 800 тысяч рублей.

Суд заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что приговор участвовавшему в нападении на Курскую область наемнику из США признали законным.

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