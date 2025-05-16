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04:50, 16 мая 2025Бывший СССР

В ДНР заявили об убийстве ВСУ сотрудников Кураховской ТЭЦ

РИА Новости: ВСУ убили 3 сотрудников Кураховской ТЭС минометным огнем
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минометным огнем убили трех сотрудников Кураховской тепловой электростанции (ТЭС) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил сотрудник ТЭС Валентин Тамаш в беседе с РИА Новости.

«Частыми минометными обстрелами били по станции и в город. При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где была бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены», — рассказал Тамаш.

Он отметил, что ВСУ обстреливали станцию с территории детского лагеря «Березки».

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, для атаки города украинские подразделения использовали артиллерию, раздалось не менее шести взрывов.

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