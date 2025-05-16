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08:20, 16 мая 2025Интернет и СМИ

В Германии узнали о панике в офисе Зеленского из-зе переговоров

Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского присутствуют панические настроения в связи с переговорами с Россией в Стамбуле. Об этом унал немецкий журнал Der Spiegel от своего анонимного источника из числа советников администрации украинского лидера.

«Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», — заявил собеседник издания. Уточняется, что глава Украины крайне недоволен поведением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который, в отличие от предыдущей американской администрации, не разделяет позицию Киева. Из-за этого самому Зеленскому приходится вечно подстраиваться под главу Белого дома.

«В Киеве опасаются, что все, что отстаивалось в течение трех лет войны, может быть потеряно в один миг», — говорится в статье.

Ранее издание The Independent сделало прогноз по переговорам России и Украины в Стамбуле. Авторы статьи выразили надежду, что встреча способствует прогрессу в урегулировании конфликта.

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