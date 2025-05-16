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15:34, 16 мая 2025Россия

В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг переговоров словами «Зеленский отбился от рук»

Депутат Миронов о переговорах: Для начала стоит решить проблему Зеленского
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Президенту США Дональду Трампу, если он действительно хочет мира, для начала стоит решить проблему украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в Telegram-канале.

«Ситуация вокруг переговоров в Стамбуле показала полную неадекватность Зеленского, который, похоже, уже отбился от рук американцев», — написал политик.

Для решения проблемы Зеленского он предложил выдать его России в качестве военного преступника или арестовать «прямо в Турции», чтобы судить за разворовывание средств из выделяемой Америкой помощи. Депутат считает, что подобные решение ускорили бы процесс мирного урегулирования ситуации на Украине.

Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.

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