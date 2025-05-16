В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг переговоров словами «Зеленский отбился от рук»

Президенту США Дональду Трампу, если он действительно хочет мира, для начала стоит решить проблему украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в Telegram-канале.
«Ситуация вокруг переговоров в Стамбуле показала полную неадекватность Зеленского, который, похоже, уже отбился от рук американцев», — написал политик.
Для решения проблемы Зеленского он предложил выдать его России в качестве военного преступника или арестовать «прямо в Турции», чтобы судить за разворовывание средств из выделяемой Америкой помощи. Депутат считает, что подобные решение ускорили бы процесс мирного урегулирования ситуации на Украине.
Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.