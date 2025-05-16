В Госдуме назвали возможную тему следующих переговоров с Киевом

Слуцкий: Следующие переговоры могут быть о понимании механики прекращения огня

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что следующий раунд переговоров по конфликту на Украине может быть посвящен пониманию механики прекращения огня. Такую возможную тему он назвал в эфире «Соловьев.Live», передает РИА Новости.

«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящен именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон», — отметил депутат.

По его мнению, позиция по прекращению огня на переговорах будет сформирована «весьма форсированно, буквально днями».

Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени и длились более часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.