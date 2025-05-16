В Госдуме назвали возможную тему следующих переговоров с Киевом

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что следующий раунд переговоров по конфликту на Украине может быть посвящен пониманию механики прекращения огня. Такую возможную тему он назвал в эфире «Соловьев.Live», передает РИА Новости.
«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящен именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон», — отметил депутат.
По его мнению, позиция по прекращению огня на переговорах будет сформирована «весьма форсированно, буквально днями».
Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени и длились более часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.