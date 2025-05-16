В Киеве устроили драку на Аллее Героев

Двое подрались на Аллее Героев в Киеве, повреждены портреты погибших бойцов ВСУ

Два человека устроили драку на Аллее Героев в Киеве, в результате чего несколько портретов погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Реальний Київ».

Украинское издание «Страна» уточнило, что все началось с женщины, которая стала разбрасывать цветы, возложенные у портретов, после этого ее повалил мужчина.

На место происшествия вызвали полицию, она задержала 33-летнюю женщину. По словам сотрудников правоохранительных органов, задержанная была в невменяемом состоянии и не смогла объяснить свой поступок.

Ранее сообщалось, что в Киеве военный инициировал драку с женщинами, слушавшими руссую музыку. Им оказался санитарный инструктор из городского территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата).