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08:48, 16 мая 2025Экономика

В МЧС предупредили о запрете сжигания мусора на даче

МЧС: В период действия противопожарного режима запрещено сжигать мусор на даче
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В период действия противопожарного режима запрещено сжигать мусор, тополиный пух, сухостой и разводить костры, в том числе на дачах. Об этом россиян предупредили в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что особый противопожарный режим с дополнительными требованиями пожарной безопасности на территории Подмосковья ввели месяц назад. Представитель МЧС отметил, что он является вынужденной мерой и важен для предотвращения возникновения лесных пожаров, а также обеспечения безопасности местных жителей. «При особом противопожарном режиме запрещается разводить костры, жечь мусор, траву, листву, сухостой, тополиный пух, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. Это касается как общественных мест, так и приусадебных участков», — напомнил собеседник агентства. Он уточнил, что нарушающих правила противопожарного режима граждан могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Так, согласно статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, разведение костров во время действия противопожарного режима чревато штрафом в 20 тысяч рублей для физлиц, до 60 тысяч рублей для должностных лиц и до 800 тысяч рублей для юрлиц.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о высокой пожароопасности на Дальнем Востоке, юге РФ и в Западной Сибири до конца недели.

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