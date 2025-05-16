Жителей ряда регионов России предупредили об опасной погоде

Вильфанд предупредил о высокой пожароопасности на Дальнем Востоке и юге РФ

До конца недели в ряде регионов Дальнего Востока и юга страны, а также в Западной Сибири прогнозируется высокая пожароопасность. Об опасной погоде их жителей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

Речь идет о Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Бурятии и востоке Амурской области. «С 17 мая в Благовещенске прогнозируется значительное понижение температуры, она будет на четыре градуса ниже нормы, также пройдут осадки. Поэтому к 18 мая условий для пожаров в Амурской области не будет», — уточнил специалист. На юге РФ высокая пожароопасность до конца недели будет наблюдаться в Волгоградской и Ростовской областях. Кроме того, синоптик упомянул о риске природных пожаров на юге Западной Сибири, в Иркутской области.

Три дня назад стало известно, что в Циолковском Амурской области вспыхнул лесной пожар, причем огонь подобрался вплотную к жилым домам.