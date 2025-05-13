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15:34, 13 мая 2025Экономика

Мощный пожар вспыхнул рядом с домами в российском регионе

В Амурской области лесной пожар вспыхнул рядом с жилыми домами
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал 112

В городе Циолковский Амурской области вспыхнул лесной пожар. Огонь подошел вплотную к жилым домам, об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сотрудники космодрома «Восточный», которые проживают в домах недалеко от леса, испытывают трудности с дыханием из-за дыма. При этом выбраться из города сейчас не получится — деревья горят вдоль трасс. По данным канала, общая площадь пожаров в регионе превышает три тысячи гектар.

Ранее в Забайкалье лесной пожар вплотную приблизился к селам Яблоново и Сохондо. Огонь окружил населенные пункты с трех сторон, находясь в километре от жилых домов.

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