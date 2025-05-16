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14:00, 16 мая 2025Экономика

В Москве закроют Садовое кольцо

В Москве временно закроют Садовое кольцо
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

В субботу, 17 мая, в Москве временно закроют Садовое кольцо в связи с проведением городских спортивных мероприятий. Об этом напомнили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Движение перекроют с 06:00 до 19:00 в каждом направлении Садового кольца и будут открывать по мере прохождения велоколонны. Недоступными также станут дороги на Зубовской и Большой Пироговской улицах, в проезде Девичьего Поля (с 0:01 до 20:00) и на улицах Плющиха и Еланского (с 13:30 до окончания мероприятия).

Кроме того, будут временно закрыты подъезды к ряду объектов в районе Садового кольца. Нельзя будет проехать к ЦПКиО им. М. Горького со стороны улицы Крымский Вал, ТЦ «Атриум», Курскому вокзалу, Театру Сатиры со стороны улицы Большая Садовая, ТЦ «Смоленский Пассаж» со стороны Смоленской площади и ТРЦ «Павелецкая Плаза».

Ранее сообщалось, что в столице появится новый мост-парус через Москву-реку, который свяжет Филевский парк с Северо-Западной хордой.

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