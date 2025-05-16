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12:03, 16 мая 2025Мир

В Польше рассказали о передаче Украине советских истребителей

Польский дипломат Лукасевич: Варшава может передать Украине истребители МиГ-29
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
СюжетПередача F-16 Украине

Фото: David W Cerny / Reuters

Советские истребители МиГ-29, которые выводят с вооружения в Польше, могут быть переданы Украине. Об этом рассказал временный поверенный в делах Польши в Киеве Петр Лукасевич в интервью изданию «Украинская правда».

«Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их с нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются», — подчеркнул он.

При этом, по словам дипломата, решение о передаче истребителей будет зависеть не от Варшавы, а от украинской стороны. По мнению Петра Лукасевича, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть и не заинтересованы в получении данных самолетов, поскольку сейчас сосредоточены на освоении новых типов истребителей, таких как американские F-16 и шведские Gripen.

Ранее Петр Лукасевич рассказал о совместном польско-украинском оружейном предприятии. По его словам, оно включает производство беспилотников.

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