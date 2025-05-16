Депутат Микиша заявил, что Путину не следовало прилетать в Стамбул

Президент России Владимир Путин поступил правильно, решив не прилетать в Стамбул, этого не следовало делать. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Микиша, его слова приводит телеканал Russia Today (RT) в своем Telegram-канале.

Депутат признал правильным решение Путина не поддаваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского. Микиша подчеркнул, что сначала контактные группы обсуждают детали соглашений, а потом уже документы подписывают главы государств.

Ранее британские СМИ написали, что Владимир Зеленский испытал разочарование и гнев, узнав, что российский глава Владимир Путин не приедет в Стамбул на переговоры. Как указали журналисты, украинский лидер пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о возмущении.