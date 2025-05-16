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06:38, 16 мая 2025Бывший СССР

В Раде признали отсутствие необходимости визита Путина в Стамбул

Депутат Микиша заявил, что Путину не следовало прилетать в Стамбул
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поступил правильно, решив не прилетать в Стамбул, этого не следовало делать. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Микиша, его слова приводит телеканал Russia Today (RT) в своем Telegram-канале.

Депутат признал правильным решение Путина не поддаваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского. Микиша подчеркнул, что сначала контактные группы обсуждают детали соглашений, а потом уже документы подписывают главы государств.

Ранее британские СМИ написали, что Владимир Зеленский испытал разочарование и гнев, узнав, что российский глава Владимир Путин не приедет в Стамбул на переговоры. Как указали журналисты, украинский лидер пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о возмущении.

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