В Раде раскритиковали внешний вид делегации Украины в Стамбуле

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскритиковал внешний вид одетых по-военному членов делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в Telegram-канале.
«Ну ладно, в Украине этот "пиксель" тянут на себя, чтобы пугать людей и легче проезжать блокпосты, а в Турции — зачем он?» — задался вопросом нардеп.
На опубликованных с двусторонней встречи фотографиях половина участников запечатлена в одежде военного кроя с камуфляжным рисунком оливкового цвета.
Ранее завершились переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле по урегулированию конфликта. Они длились почти два часа.