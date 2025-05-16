В Раде раскритиковали внешний вид делегации Украины в Стамбуле

Нардеп Дмитрук раскритиковал внешний вид делегации Украины в Стамбуле

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскритиковал внешний вид одетых по-военному членов делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в Telegram-канале.

«Ну ладно, в Украине этот "пиксель" тянут на себя, чтобы пугать людей и легче проезжать блокпосты, а в Турции — зачем он?» — задался вопросом нардеп.

На опубликованных с двусторонней встречи фотографиях половина участников запечатлена в одежде военного кроя с камуфляжным рисунком оливкового цвета.

Ранее завершились переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле по урегулированию конфликта. Они длились почти два часа.