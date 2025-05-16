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15:58, 16 мая 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали внешний вид делегации Украины в Стамбуле

Нардеп Дмитрук раскритиковал внешний вид делегации Украины в Стамбуле
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout via Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскритиковал внешний вид одетых по-военному членов делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в Telegram-канале.

«Ну ладно, в Украине этот "пиксель" тянут на себя, чтобы пугать людей и легче проезжать блокпосты, а в Турции — зачем он?» — задался вопросом нардеп.

На опубликованных с двусторонней встречи фотографиях половина участников запечатлена в одежде военного кроя с камуфляжным рисунком оливкового цвета.

Ранее завершились переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле по урегулированию конфликта. Они длились почти два часа.

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