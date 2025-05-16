Депутат Чепа: Делегаты Украины не представляют настоящие интересы своего народа

Готовность украинской стороны ко второму раунду переговоров говорит о том, что этот процесс между Россией и Украиной будет продолжаться, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что делегация в скором времени представит повестку второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Он сообщил, что в рамках первого раунда переговоров с Москвой обсуждались вопросы прекращения огня и обмена военнопленными.

«Стремления Украины не представляют истинные пожелания своего народа. Это интересы Владимира Зеленского и его окружения. Есть еще другие видения других сторон — это Соединенные Штаты Америки, определенные политические лидеры Украины, которые не всегда согласны с позицией Зеленского, хотя и находятся под большим давлением», — прокомментировал Чепа.

Ранее Умеров анонсировал крупнейший обмен пленными военнослужащими. При этом глава украинского Минобороны не сказал, когда именно это произойдет.