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14:06, 16 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Трампа о сроках наступления мира

Депутат Чепа: Ключевые решения о мире могут принять на встрече глав России и США
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Ключевые решения о мире на Украине могут быть приняты в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова Трампа о том, что мир станет безопаснее в течение двух-трех недель.

«Говоря о том, что мир станет ближе, президент, вероятно, имеет ввиду встречу со своим российским коллегой, на которой могут быть обозначены дальнейшие шаги по международной безопасности, — допустил Чепа. — О том же можно судить, исходя из заявлений американских политиков, которые не ждут больших и конкретных результатов от переговоров России и Украины в Стамбуле».

Политик подчеркнул, что Россия остается открытой к миру и готова искать пути, способные к нему привести. Он выразил надежду на то, что здравый смысл в этом отношении одержит победу.

«Можно предполагать, что все-таки основные решения по миру будут приняты на встрече президентов двух крупнейших ядерных держав. И сейчас идет подготовительная работа, согласования по этой встрече», — заключил депутат.

Ранее Трамп заявил, что мир станет намного безопаснее в течение 2-3 недель. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон посмотрит, что произойдет между Россией и Украиной по итогам переговоров их представителей в Стамбуле.

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