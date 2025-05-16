В России ответили на слова Трампа о сроках наступления мира

Депутат Чепа: Ключевые решения о мире могут принять на встрече глав России и США

Ключевые решения о мире на Украине могут быть приняты в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова Трампа о том, что мир станет безопаснее в течение двух-трех недель.

«Говоря о том, что мир станет ближе, президент, вероятно, имеет ввиду встречу со своим российским коллегой, на которой могут быть обозначены дальнейшие шаги по международной безопасности, — допустил Чепа. — О том же можно судить, исходя из заявлений американских политиков, которые не ждут больших и конкретных результатов от переговоров России и Украины в Стамбуле».

Политик подчеркнул, что Россия остается открытой к миру и готова искать пути, способные к нему привести. Он выразил надежду на то, что здравый смысл в этом отношении одержит победу.

«Можно предполагать, что все-таки основные решения по миру будут приняты на встрече президентов двух крупнейших ядерных держав. И сейчас идет подготовительная работа, согласования по этой встрече», — заключил депутат.

Ранее Трамп заявил, что мир станет намного безопаснее в течение 2-3 недель. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон посмотрит, что произойдет между Россией и Украиной по итогам переговоров их представителей в Стамбуле.