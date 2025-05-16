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13:39, 16 мая 2025Экономика

В России показали первый гоночный гибридный автомобиль

Formula Dream Russia Моscow презентовала в Москве гоночный гибридный автомобиль
Вячеслав Агапов

Фото: FDR Moscow

Инженерно-гоночная команда Formula Dream Russia Моscow показала первый в России прототип гоночного гибридного автомобиля. О презентации в стенах Московского политехнического университета сообщает ТАСС.

Автомобиль с гибридной энергоустановкой класса CN предназначен для кольцевых гонок. Как заявила руководитель команды Ирина Слесарева, он на 70 процентов собран из российских комплектующих.

Максимальная мощность гибридной установки автомобиля составит 420 лошадиных сил, из них ДВС 340 и электродвигатель 80. Машина может развивать максимальную скорость до 250-270 километров в час.

В рамках кампании ко Дню Земли индийские инженеры разработали первый в Азии гоночный автомобиль из мусора. Гоночный электрокар был изготовлен компанией Envision Energy совместно с организацией EARTHDAY.ORG и получил название Recover-E. Автосредство собрали из списанной электроники — выброшенных смартфонов, ноутбуков и планшетов.

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