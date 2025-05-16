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18:14, 16 мая 2025Экономика

В России упростили получение статуса квалифицированного инвестора

Критерий дохода для статуса квалифицированного инвестора снизили до ₽20 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Центральный Банк России снизил критерий дохода для получения статуса квалифицированного инвестора до 20 миллионов рублей. Об упрощении норм заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, его цитирует РИА Новости.

В кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» представитель регулятора отметил, что критерий среднего размера годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора снижен с 20 до 12 миллионов рублей.

«Да, мы снизили его до 12 миллионов, и в том нормативном акте, который сегодня был одобрен советом директоров для направления в Минюст, ровно эта цифра», — пояснил он.

Ранее заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин отметил, что Центробанк не планирует разрешать неквалифицированным инвесторам торговать иностранными акциями. По словам представителя регулятора, причина такого шага — слишком высокие риски с точки зрения приобретения неквалифицированными инвесторами иностранных ценных бумаг. Об этом он рассказал в кулуарах конференции «Российский фондовый рынок — 2025 год».

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