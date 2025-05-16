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14:48, 16 мая 2025Экономика

В ЦБ оценили возможность разрешить «неквалам» торговать иностранными акциями

Чистюхин: Торговля иностранными акциями слишком рискованна и грозит блокировкой
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Центробанк не планирует разрешать неквалифицированным инвесторам торговать иностранными акциями. Так оценил возможность вернуть такую опцию для «неквалов» заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, его цитирует ТАСС.

По словам представителя регулятора, причина такого шага — слишком высокие риски с точки зрения приобретения неквалифицированными инвесторами иностранных ценных бумаг. Об этом он рассказал в кулуарах конференции «Российский фондовый рынок — 2025 год».

«Мы считаем, что для того, чтобы инвестор не попадал в неприятные ситуации, связанные с блокировкой этих ценных бумаг, такого рода полномочия в обратную сторону предоставлять необходимости нет», — пояснил он.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, ключевыми особенностями запущенных Мосбиржей внебиржевых торгов заблокированными иностранными акциями станет широкий спред между ценой покупки и продажи и возможные существенные отклонения от рыночной стоимости. По словам специалиста, с такими торгами будет связана низкая ликвидность, так как они не проходят через биржевой стакан, а совершаются напрямую между сторонами.

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