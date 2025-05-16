В России захотели ужесточить штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним

Госдуме рекомендовали поднять штрафы за продажу энергетиков детям до ₽500 тысяч

Госдуме рекомендовали поднять штрафы за продажу энергетиков детям до 500 тысяч рублей. О том, что в стране захотели ужесточить наказания за это нарушение, со ссылкой на Комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект внесли в палату в декабре 2024-го. В первом чтении он был принят в марте. Изначально за продажу несовершеннолетнему безалкогольного энергетика предусматривался штраф до 50 тысяч рублей для физических и 200 тысяч и 500 тысяч для должностных и юридических лиц соответственно.

Профильный думский комитет рекомендовал принять поправку во втором чтении. Она должна вступить в силу со дня официального опубликования закона.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала вслед за энергетиками запретить продажи детям еще одного вида сахаросодержащих напитков — газировки. По ее мнению, чрезмерное употребление подобного вида напитков сильно вредит здоровью не только детей, но и подростков. По этой причине, полагает она, властям следует запретить розничные продажи газировки несовершеннолетним. В составе этих напитках, напомнила Волынец, содержится много искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов.