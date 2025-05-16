Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:33, 16 мая 2025Экономика

В России захотели ужесточить штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним

Госдуме рекомендовали поднять штрафы за продажу энергетиков детям до ₽500 тысяч
Вячеслав Агапов

Фото: Hadi Ul hassan / Unsplash

Госдуме рекомендовали поднять штрафы за продажу энергетиков детям до 500 тысяч рублей. О том, что в стране захотели ужесточить наказания за это нарушение, со ссылкой на Комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект внесли в палату в декабре 2024-го. В первом чтении он был принят в марте. Изначально за продажу несовершеннолетнему безалкогольного энергетика предусматривался штраф до 50 тысяч рублей для физических и 200 тысяч и 500 тысяч для должностных и юридических лиц соответственно.

Профильный думский комитет рекомендовал принять поправку во втором чтении. Она должна вступить в силу со дня официального опубликования закона.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала вслед за энергетиками запретить продажи детям еще одного вида сахаросодержащих напитков — газировки. По ее мнению, чрезмерное употребление подобного вида напитков сильно вредит здоровью не только детей, но и подростков. По этой причине, полагает она, властям следует запретить розничные продажи газировки несовершеннолетним. В составе этих напитках, напомнила Волынец, содержится много искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Российский хирург назвал самую популярную пластику у мужчин

    Артемий Лебедев назвал фильм о Путине скучной нудятиной

    Главу управления Военно-строительной компании обвинили в получении миллионной взятки

    Российская делегация выехала в аэропорт после переговоров в Стамбуле

    В Бурятии нашли растение с редчайшей мутацией

    Мать-одиночка поведала о полете бок о бок с детоненавистницей и получила поддержку в сети

    В Одессе постамент памятника императрице Екатерине II раскрасили в цвета флага России

    Арест имущества родственников бывшего мэра российского города-курорта продлили

    Умеров заявил о способности украинцев продолжать боевые действия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости