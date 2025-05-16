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12:18, 16 мая 2025Россия

В России заявили о «странных телодвижениях» вокруг нового главкома Сухопутных войск

Волонтер Живов заявил, что по генералу Мордвичеву запущена украинская ИПСО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Мордвичев

Андрей Мордвичев. Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

На Украине запущена информационно-психологическая специальная операция (ИПСО) в отношении нового главнокомандующего Сухопутными войсками России Андрея Мордвичева. Такое мнение высказал волонтер Алексей Живов, автор Telegram-канала «Живов Z».

О назначении генерал-полковника на новую должность стало известно в четверг, 15 мая.

По словам спикера, в последние месяцы он наблюдал «странные телодвижения» вокруг фигуры Мордвичева. Автор отметил, что появились сотни ботов, которые писали хвалебные комментарии о военачальнике.

«Мордвичева дополнительно хвалить не надо, за него говорят результаты его работы», — прокомментировал Живов.

Тем временем военкор Александр Сладков выразил мнение, что Мордвичев не задержится долго в должности главкома Сухопутными войсками. Журналист заявил, что на этом посту генерал пробудет несколько месяцев, а затем его ждет «другая, значимая и мощная должность».

ЖЗЛ
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